Violences, racisme et antisémitisme. Des mots pour le dire Mémorial de la Shoah Paris

Pour la deuxième année consécutive, le Mémorial reconduit son partenariat avec le Cours Florent pour une lecture donnée par de jeunes comédiens et comédiennes, dirigés par le metteur en scène Stéphane Valensi, de textes d’écrivains et d’écrivaines qui ont eu à affronter l’hostilité et la violence de leurs compatriotes pour la seule raison de leur naissance ou de leur identité.

« Imaginez que vous êtes la seule femme noire à travailler dans un bureau où la plupart des employé.es sont blanc.hes, et que lors des réunions ou au déjeuner, vos collègues fassent des blagues sur ces fainéants de « négros ». Quand vous allez voir votre chef.fe pour évoquer la question de la sensibilisation à la diversité et la nécessité pour tout le monde de bien comprendre la nature du discours de haine, on vous répond que vous interprétez mal la situation, que vous êtes trop sensible, que vos collègues ne font que s’amuser. Personne ne vous écoute lorsque vous expliquez que l’utilisation de ce terme injurieux dans tout autre contexte qu’une prise de parole activement antiraciste déclenche des souvenirs de traumatisme et de peur. »

bell hooks, Blackness. Résister au racisme (Payot, 2024).

Textes lus par des jeunes comédiens et comédiennes du Cours Florent.

Mise en scène de Stéphane Valensi.

En partenariat avec le Cours Florent

Cycle autour de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le dimanche 22 mars 2026

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

