Violences sexuelles contre les femmes durant la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah Paris

Longtemps oubliées, les violences sexuelles commises par les belligérants sur des femmes ont constitué un angle mort de l’historiographie et ont été exclues des récits officiels.

Ces crimes étaient considérés comme un dommage collatéral inhérent à la violence extrême de la guerre.

En trois cas d’études, cette rencontre propose de faire la lumière sur cette oppression genrée : Élise Arnaud discutera des viols commis par des soldats soviétiques sur des rescapées juives à la libération des camps ; Tommaso Baris examinera les violences sexuelles perpétrées par les troupes de l’armée coloniale française lors de la libération de l’Italie ; Charlotte Barnabé présentera les résultats de ses recherches doctorales sur les viols commis par l’occupant allemand sur des femmes françaises.

En présence d’Élise Arnaud, chargée des expositions itinérantes au Mémorial de la Shoah, de Tommaso Baris, professeur associé en sciences politiques à l’université de Palerme (Italie), et Charlotte Barnabé, docteure en histoire contemporaine (université de Poitiers) et enseignante.

Animée par Christelle Taraud, historienne, Senior Lecturer à NYU Paris.

Rencontre dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 20h30

