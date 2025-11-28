Violentomètre géant place du Bouffay Place du Bouffay Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

La violence : la détecter, c’est la contrer.Le violentomètre est un outil permettant de « mesurer » si une relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violences. Les 23 questions qu’il pose vous permettront de déterminer si votre relation est saine ou si au contraire elle est violente.Un violentomètre géant sera exposé place du Bouffay, pour venir tester votre relation de couple.

Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000

http://loire-atlantique.fr/violentometre