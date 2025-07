Violette Cloud + La Scène Ouv’ au Troubadour Le Troubadour Metz

Violette Cloud + La Scène Ouv’ au Troubadour

Le Troubadour 32 Rue du Pont des Morts Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 20:30:00

Violette Cloud, LE groupe de Blues-Rock Messin, vient mettre le feu à la scène du Troubadour !

A grands coups d’accords de guitare électrique et de grosse batterie, venez revivre l’ambiance puissante des années 60 et laisser vous emporter par le rythme endiablé du Blues ! Puis à partir de 23h, la Scène Ouv’ au Troubadour s’emparera de la scène pour que, vous aussi, vous puissiez exprimer le musicien qui est en vous !Que vous soyez débutant·e·s ou expert·e·s, tout le monde est le·la bienvenue sur scène.

Tous les styles y sont acceptés et si vous voulez y monter pour y jouer avec les copains·ines, faire 2 ou 3 morceaux ou bien être seul·e en scène, il n’y a pas d’inscription donc il ne faut surtout pas hésiter !Sur place vous trouverez, comme d’habitude, une batterie, des guitares électriques avec quelques pédales d’effets et des amplis, une basse électrique, une guitare folk électro-acoustique, un piano synthétiseur ainsi que 3 micros. Vous pouvez également amener vos propres instruments si vous le souhaitez. Attention ! Il n’y a pas de réseau dans la salle, pensez donc à imprimer vos paroles et tablatures si vous en avez besoin.

Alors n’hésitez plus, annulez ce que vous aviez déjà prévu et venez vous éclater devant Violette Cloud.Adultes

English :

Violette Cloud, THE Blues-Rock band from Messin, is coming to set the Troubadour stage on fire!

With chords of electric guitar and heavy drums, come and relive the powerful atmosphere of the 60s and let yourself be carried away by the frenzied rhythm of the Blues! Then, from 11pm, the Scène Ouv’ at the Troubadour will take over the stage so that you too can express the musician in you! Whether you’re a beginner or an expert, everyone is welcome on stage.

All styles are accepted, and if you’d like to get up there and play with your friends, do 2 or 3 songs, or perform on stage on your own, there’s no need to register, so don’t hesitate! As usual, you’ll find drums, electric guitars with a few effects pedals and amps, electric bass, electro-acoustic folk guitar, piano synthesizer and 3 microphones on site. You can also bring your own instruments if you wish. Please note! There’s no network in the hall, so remember to print out your lyrics and tablatures if you need them.

So don’t hesitate, cancel what you’ve already planned and come and enjoy Violette Cloud.

German :

Violette Cloud, DIE Blues-Rock-Band aus Messina, wird die Bühne des Troubadour in Brand setzen!

Mit Akkorden auf der elektrischen Gitarre und einem großen Schlagzeug können Sie die kraftvolle Atmosphäre der 60er Jahre wieder aufleben lassen und sich vom wilden Rhythmus des Blues mitreißen lassen! Ab 23 Uhr übernimmt dann die Scène Ouv’ au Troubadour die Bühne, damit auch Sie den Musiker in sich zum Ausdruck bringen können! Ob Anfänger oder Experte, jeder ist auf der Bühne willkommen.

Alle Stilrichtungen werden akzeptiert und wenn Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden spielen, 2 oder 3 Stücke spielen oder allein auf der Bühne stehen möchten, gibt es keine Anmeldung, also zögern Sie nicht! Vor Ort finden Sie wie immer ein Schlagzeug, elektrische Gitarren mit einigen Effektpedalen und Verstärkern, einen elektrischen Bass, eine elektroakustische Folkgitarre, ein Synthesizer-Piano sowie 3 Mikrofone. Wenn Sie möchten, können Sie auch Ihre eigenen Instrumente mitbringen. Bitte beachten Es gibt kein Netzwerk im Raum, denken Sie also daran, Ihre Texte und Tabulaturen auszudrucken, falls Sie diese benötigen.

Zögern Sie also nicht länger, sagen Sie ab, was Sie bereits geplant haben, und kommen Sie, um vor Violette Cloud abzurocken.

Italiano :

Violette Cloud, LA band Blues-Rock di Metz, infiammerà il palco del Troubadour!

Tra accordi di chitarra elettrica e grandi tamburi, venite a rivivere la potente atmosfera degli anni ’60 e lasciatevi trasportare dal ritmo frenetico del Blues! Poi, dalle 23.00, la Scène Ouv’ del Troubadour si impadronirà del palco per permettere anche a voi di esprimere il musicista che è in voi! Che siate principianti o esperti, tutti sono i benvenuti sul palco.

Tutti gli stili sono benvenuti, e se volete salire sul palco e suonare con i vostri amici, fare 2 o 3 canzoni o esibirvi da soli, non c’è alcun costo di iscrizione, quindi non esitate! Come al solito, troverete una batteria, chitarre elettriche con alcuni pedali per effetti e amplificatori, un basso elettrico, una chitarra folk elettroacustica, un pianoforte di sintesi e 3 microfoni. Se lo desiderate, potete anche portare i vostri strumenti. Attenzione! Non c’è rete nella sala, quindi ricordatevi di stampare i testi e le tablature se ne avete bisogno.

Quindi non esitate, cancellate quello che avete già programmato e venite a scatenarvi con Violette Cloud.

Espanol :

Violette Cloud, EL grupo de Blues-Rock de Metz, hará arder el escenario del Troubadour

Con acordes de guitarra eléctrica y grandes tambores, venga a revivir la poderosa atmósfera de los años 60 y déjese llevar por el ritmo frenético del Blues A continuación, a partir de las 23:00, la Scène Ouv’ del Troubadour tomará el escenario para que usted también pueda expresar el músico que lleva dentro. Tanto si es principiante como experto, todo el mundo es bienvenido en el escenario.

Todos los estilos son bienvenidos, y si quieres subirte a tocar con tus amigos, hacer 2 o 3 canciones o actuar tú solo en el escenario, no hace falta que te apuntes, ¡así que no lo dudes! Como de costumbre, encontrarás una batería, guitarras eléctricas con algunos pedales de efectos y amplificadores, un bajo eléctrico, una guitarra folk electroacústica, un piano sintetizador y 3 micrófonos. También puedes traer tus propios instrumentos si lo deseas. Atención No hay red en la sala, así que acuérdate de imprimir tus letras y tablaturas si las necesitas.

Así que no lo dudes, cancela lo que ya tenías planeado y ven a rockear a Violette Cloud.

