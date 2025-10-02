Violettes impériales Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement

Violettes impériales Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement samedi 17 janvier 2026.

Violettes impériales

Du samedi 17 au dimanche 18 janvier 2026 à partir de 14h30. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 28 EUR

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-17

C’est l’histoire d’un jeune homme de Séville, Don Juan, amoureux d’une marchande de fleurs, Violetta.

Vincent SCOTTO



En 1947, le directeur du Théâtre Mogador demande au Marseillais Vincent Scotto de composer une opérette d’après Violettes impériales, film muet de 1924, puis film parlant de 1932, les deux ayant eu un grand succès. Le compositeur de Un de la Canebière relève le défi.



C’est l’histoire d’un jeune homme de Séville, Don Juan, amoureux d’une marchande de fleurs, Violetta. Mais la mère du jeune homme songe à un parti plus glorieux en la personne d’Eugénie de Montijo. Touchée par le désespoir de Violetta, Eugénie lui laisse son amoureux. Violetta lit dans sa main et lui prédit un destin d’impératrice. Ce qui arrive puisqu’elle devient la femme de Napoléon III. Quant aux deux amants, ils se retrouveront à Paris pour enfin s’aimer, puisque petite fleur d’un jour, richesse des faubourgs…



OPÉRETTE EN 2 ACTES



Livret de Henri VARNA, Paul ACHARD, René JEANNE

Création à Paris, au Théâtre Mogador, le 31 janvier 1948

Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 21 mai 2017



NOUVELLE PRODUCTION



Direction musicale Didier BENETTI

Mise en scène Carole CLIN

Chorégraphie Maud BOISSIÈRE



Violetta Amandine AMMIRATI

Séraphine Julie MORGANE

Eugénie Perrine CABASSUD

Madame d’Ascaniz Simone BURLES



Don Juan Frédéric CORNILLE

Picadouros Dominique DESMONS

Estampillo Fabrice TODARO

Loquito Jean GOLTIER

Macard Jean-Claude CALON



Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This is the story of a young Seville man, Don Juan, in love with a flower seller, Violetta.

German :

Es ist die Geschichte eines jungen Mannes aus Sevilla, Don Juan, der sich in die Blumenverkäuferin Violetta verliebt.

Italiano :

È la storia di un giovane sivigliano, Don Giovanni, che si innamora di una venditrice di fiori, Violetta.

Espanol :

Es la historia de un joven sevillano, Don Juan, que se enamora de una vendedora de flores, Violetta.

