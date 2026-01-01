Violon au conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

A l’Auditorium du conservatoire, audition des élèves violonistes,

de l’Atelier Vivaldi et de l’Ensemble Doupatchena.

Professeure : Sophie Martin

Le élèves de la classe de Violon de Sophie Martin vous présentent leurs airs et ensembles

Le samedi 17 janvier 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS



