Violon au conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS samedi 17 janvier 2026.
A l’Auditorium du conservatoire, audition des élèves violonistes,
de l’Atelier Vivaldi et de l’Ensemble Doupatchena.
Professeure : Sophie Martin
Le élèves de la classe de Violon de Sophie Martin vous présentent leurs airs et ensembles
Le samedi 17 janvier 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
