Violon au conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS samedi 17 janvier 2026.

A l’Auditorium du conservatoire, audition des élèves violonistes,

de l’Atelier Vivaldi et de l’Ensemble Doupatchena.

Professeure : Sophie Martin

Le élèves de la classe de Violon de Sophie Martin vous présentent leurs airs et ensembles
Le samedi 17 janvier 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti  75011 PARIS


