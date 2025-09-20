Violon et orgue Temple de Rouillé Rouillé

Violon et orgue Temple de Rouillé Rouillé samedi 20 septembre 2025.

Violon et orgue Temple de Rouillé Rouillé Samedi 20 septembre, 18h00 Entrée gratuite, libre participation.

Concert violon et orgue dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, avec Susanne Goldmanne et Michel Milhères. Au programme : Bach, l’organiste violoniste.

Ce concert s’inscrit dans les animations proposées par la municipalité de Rouillé et Grandpoitiers dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Susanne Goldmann, née à Düsseldorf, a fait ses études à Lübeck, s’est produite avec les orchestres de Hambourg, Monte-Carlo, Anvers, Genève, Dresde, Cologne, mais elle familière des environs de Rouillé, où elle séjourne à l’occasion, au gré de ses tournées de concerts et de ses voyages musicaux. C’est donc toujours avec une émotion particulière qu’elle se produit au temple de Rouillé où elle s’était fait déjà entendre dans sa prime jeunesse et où sa ferveur musicale avait conquis un large public lors de son précédent concert en 2024 ! Bach, Paganini, Blarr, la musique classique, romantique et contemporaine pour violon solo, le tango argentin, la musique klezmer, son répertoire est des plus vastes, mais c’est Jean-Sébastien Bach qui constitue sa référence suprême et le programme du concert en témoignera : il proposera en effet deux grandes sonates pour violon et clavier et des œuvres pour orgue initialement écrites pour le violon mais que Bach a lui-même adaptées pour l’orgue, puisqu’il pratiquait les deux instruments avec la même virtuosité.

Elle sera accompagnée à l’orgue par Michel Milhères.

Début : 2025-09-20T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00.000+02:00

Temple de Rouillé 14 rue de la Libération 86480 Rouillé Rouillé 86480 Vienne