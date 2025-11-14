Violon, piano et harpe Mairie, salon des mariés Arbois
Violon, piano et harpe
Mairie, salon des mariés 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-14 20:00:00
Charlotte au violon et Nathan Saluste-Bridoux au piano, Chloé Ducray à la harpe
cadences dizganes de Ravel, Prélude de Debussy La fille aux cheuveux de lin, Méditations de Thaïs G Massenet .
Mairie, salon des mariés 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pianos-en-arbois@mailo.com
