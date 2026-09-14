Violoncelle et orgue : de Bach à Glass Temple Rouillé

Informations pratiques

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, nous vous proposons un concert où le violoncelle de Sabine Louys dialoguera avec Michel Milhères et l’orgue du temple.

Friands tous deux d’expériences musicales, les interprètes nous proposent de finir l’été avec un programme De Bach à Glass…

Le parcours musical du concert explorera la richesse de l’influence et de l’empreinte laissée par Johann Sebastian Bach dans la composition musicale. Les auditeurs seront accueillis, dans les différentes étapes de ce parcours patrimonial, par Bach, Moscheles, Mendelssohn, Saint-Saëns, Arvo Pärt et Philip Glass (chez lequel on n’oubliera pas d’utiliser le jeu de cornet). Un patrimoine qui vit et revit, se réinvente et se redécouvre à chaque nouvelle visite, à travers les siècles !

Le temple et l’orgue seront accessibles à tous à partir de 14 heures pour visites, démonstrations et explications.

Entrée gratuite. Libre participation.