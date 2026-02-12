Violoncelles en duo Petit Théâtre Marmande
Violoncelles en duo
Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande Lot-et-Garonne
Violoncelles en duo Vinciane COTTIGNIES et Hélène PINEAUD (Bach, Offenbach, Piazolla…)
Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr
English : Violoncelles en duo
Violoncelles en duo Vinciane COTTIGNIES and Hélène PINEAUD (Bach, Offenbach, Piazolla…)
