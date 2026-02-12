Violoncelles en duo Petit Théâtre Marmande

Violoncelles en duo

Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande Lot-et-Garonne

Tarif :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Violoncelles en duo Vinciane COTTIGNIES et Hélène PINEAUD (Bach, Offenbach, Piazolla…)

Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr

English : Violoncelles en duo

Violoncelles en duo Vinciane COTTIGNIES and Hélène PINEAUD (Bach, Offenbach, Piazolla…)

