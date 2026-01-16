Violons de Prague Angers

Violons de Prague

4 rue Marceau Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 17:20:00

2026-03-22

Prenez un billet musical destination PRAGUE !!! Et laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble ! Les Violons de Prague et leur Soprano…

100% Tchèques !!! .

+33 2 41 23 50 00 lpoproduction.magali@gmail.com

