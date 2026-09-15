Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Violons de Prague

Cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 35 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

De retour le vendredi 23 octobre 2026 à la Cathédrale Saint Vincent de Chalon sur Saône avec l’ensemble des musiciens et solistes au complet (11 artistes sur scène).

Leur talent, leur énergie et la joie qu’ils ont d’être ensembles, irradient tous ceux qui les voient et les écoutent.

Ils mettent de l’amour dans leur archet, et cela s’entend dès les premières notes.

« C’est un concert qui fait du bien » et c’est le public qui le dit…

Dans une époque où le monde se fragilise, la musique est un refuge réconfortant, accessible à tous et immédiatement. Justesse et unité en sont les ingrédients mélodiques obligatoires pour obtenir l’harmonie.

C’est dans cet esprit que les Violons de Prague nous offrent 1h20 de temps suspendu, comme une trêve musicale.

Un voyage dans la beauté de la musique classique…

Plus qu’un concert…un remède. .

Cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 50 04 promotion@d2p.fr

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English : Violons de Prague

L’événement Violons de Prague Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I