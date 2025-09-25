Violons de Prague & leur soprano Chalon-sur-Saône

Violons de Prague & leur soprano

Église Saint-Pierre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 22.2 – 22.2 – 37.5 EUR

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

L’ensemble s’est constitué pendant la longue période du Covid.

Depuis, les Violons de Prague sont inséparables et incontournables. Leur talent, leur énergie et la joie qu’ils ont d’être ensembles irradient tous ceux qui les voient et les écoutent. Ils mettent de l’amour dans leur archet, et cela s’entend dès les premières notes. Dans une époque où le monde se fragilise, la musique est un refuge réconfortant, accessible à tous et immédiatement. Justesse et unité en sont les ingrédients mélodiques obligatoires pour obtenir l’harmonie.

C’est dans cet esprit que les Violons de Prague nous offrent 1h20 de temps suspendu, comme une trêve musicale. Un voyage dans la beauté de la musique classique… Plus qu’un concert… un remède !

LPO Production (Lic.2-1015725 / 3-1015726) présente ce concert. .

Église Saint-Pierre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 50 04 claire.denay@d2p.fr

