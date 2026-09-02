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Violons de Prague Collégiale St Croix Montélimar

samedi 24 octobre 2026 · Collégiale St Croix · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Collégiale St Croix
Adresse
12 rue St Croix
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
25 25 25 Tarif réduit PMR, demandeurs d'emploi, CE et groupe à partir de 5

Montélimar

Violons de Prague

Collégiale St Croix 12 rue St Croix Montélimar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit
PMR, demandeurs d’emploi, CE et groupe à partir de 5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-24 18:20:00

Date(s) :
2026-10-24

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Bon voyage…
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Collégiale St Croix 12 rue St Croix Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 12 21 12  laurentpilletorganisation@gmail.com

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English :

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L’événement Violons de Prague Montélimar a été mis à jour le 2026-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération

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