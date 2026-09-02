Violons de Prague Collégiale St Croix Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Violons de Prague

Collégiale St Croix 12 rue St Croix Montélimar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

PMR, demandeurs d’emploi, CE et groupe à partir de 5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 17:00:00

fin : 2026-10-24 18:20:00

Date(s) :

2026-10-24

Prenez un billet destination Prague et laissez-vous emportez par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque !

Bon voyage…

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Collégiale St Croix 12 rue St Croix Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com

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English :

Buy a ticket to Prague and let yourself be swept away by the Slavic spirit and the talent of a truly 100% Czech ensemble!

Have a great trip!

L’événement Violons de Prague Montélimar a été mis à jour le 2026-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération