Violons de Prague Collégiale St Croix Montélimar
samedi 24 octobre 2026 · Collégiale St Croix · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Violons de Prague
Collégiale St Croix 12 rue St Croix Montélimar Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
PMR, demandeurs d’emploi, CE et groupe à partir de 5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-24 18:20:00
Date(s) :
2026-10-24
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Bon voyage…
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Collégiale St Croix 12 rue St Croix Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com
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English :
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L’événement Violons de Prague Montélimar a été mis à jour le 2026-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération
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