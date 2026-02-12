Violons de Prague Tours
Violons de Prague Tours samedi 21 mars 2026.
Violons de Prague
15 Rue Georges Courteline Tours Indre-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – 37 EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 17:00:00
fin : 2026-03-21 18:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Prenez un billet musical destination PRAGUE ! Et laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble ! Les Violons de Prague et leur Soprano…
100% Tchèques !
Un voyage IMMERSIF dans la diversité profonde, envoutante et lumineuse des chefs d’œuvre de la Musique Classique…
Un pur bonheur qui fait sourire les oreilles et s’ouvrir grand les yeux ! Bon voyage… 29 .
15 Rue Georges Courteline Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37
English :
Take a musical ticket to PRAGUE! Let yourself be carried away by the Slavic soul and the talent of a true ensemble! Les Violons de Prague and their Soprano?
100% Czech!
An IMMERSIVE journey into the deep, bewitching and luminous diversity of the masterpieces of Classical Music?
