Violons de Prague

15 Rue Georges Courteline Tours Indre-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 37 EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21 18:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Prenez un billet musical destination PRAGUE ! Et laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble ! Les Violons de Prague et leur Soprano…

100% Tchèques !

Un voyage IMMERSIF dans la diversité profonde, envoutante et lumineuse des chefs d’œuvre de la Musique Classique…

Prenez un billet musical destination PRAGUE ! Et laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble ! Les Violons de Prague et leur Soprano…

100% Tchèques !

Un voyage IMMERSIF dans la diversité profonde, envoutante et lumineuse des chefs d’œuvre de la Musique Classique…

Un pur bonheur qui fait sourire les oreilles et s’ouvrir grand les yeux ! Bon voyage… 29 .

15 Rue Georges Courteline Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a musical ticket to PRAGUE! Let yourself be carried away by the Slavic soul and the talent of a true ensemble! Les Violons de Prague and their Soprano?

100% Czech!

An IMMERSIVE journey into the deep, bewitching and luminous diversity of the masterpieces of Classical Music?

L’événement Violons de Prague Tours a été mis à jour le 2026-02-12 par Tours Val de Loire Tourisme