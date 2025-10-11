Violons virtuoses rue Montesquieu Le Mans

Violons virtuoses rue Montesquieu Le Mans samedi 11 octobre 2025.

Violons virtuoses

rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire Le Mans Sarthe

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Dans le cadre de la saison des Concerts du Mans ADORAMUS.

Premier concert de la saison 2025-2026 des « Concerts du Mans » produite par l’association A.D.O.R.A.M.U.S. avec un programme varié intitulé « Violons Virtuoses » autour d’oeuvres célèbres de Vivaldi, Massenet et Mozart, avec en intermède des pièces virtuoses au piano de Chopin. L’Orchestre des « Concerts du Mans » et les solistes seront dirigés alternativement par Dominique Fanal et Evelyne Béché, chefs associés.

Ce concert sera le concert d’ouverture de la nouvelle saison 2025-2026 des “Concerts du Mans”, produite par l’association A.D.O.R.A.M.U.S..

Ce programme, intitulé “Violons Virtuoses”, permettra d’entendre des pièces fort connues du répertoire pour violon et orchestre: outre “Le Printemps” et “L’Eté”, les deux plus célèbres des “Quatre Saisons” de Vivaldi, et la belle et romantique “Méditation de Thaïs” de Massenet, avec le violon-solo de l’orchestre, le virtuose Vinh Pham, bien connu des Manceaux, on pourra réentendre deux concerti (l’un pour deux violons, l’autre pour quatre violons) de “L’Estro Armonico” de Vivaldi (avec cinq autres solistes de l’orchestre: les violonistes Dan Danilescu, Aurelia Penalver, Véronique Audoli, Elzbieta Lucas, Romain Renard). Egalement au programme, un très intense “Prélude” de Massenet (extrait de son oratorio “La Vierge”), et la si séduisante “Symphonie Salzbourgeoise en fa” de Mozart, une de ses virevoltantes pages de sa jeunesse composées en sa ville natale. Toutes ces pages avec l’Orchestre des “Concerts du Mans”, dirigé en alternance par Dominique Fanal et Evelyne Béché, chefs associés.

Autre centre d’intérêt de ce concert de rentrée, la découverte, en intermède, du jeune pianiste Sarthois Gabriel Temperault, qui, pour la première fois devant un vrai public, interprétera quelques pièces virtuoses de Chopin (notamment trois de ses redoutables Etudes, et sa “Fantaisie-impromptu”).

Réservations à l’Office du Tourisme, à la Librairie Thuard et sur Helloasso. .

rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

English :

As part of the Le Mans ADORAMUS concert season.

German :

Im Rahmen der Saison der Concerts du Mans ADORAMUS.

Italiano :

Nell’ambito della stagione dei Concerts du Mans ADORAMUS.

Espanol :

En el marco de la temporada Concerts du Mans ADORAMUS.

