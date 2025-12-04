Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 14:00 – 15:00

Gratuit : non Gratuit – Résa possible : compagnie.moradi@gmail.com Tout public

Romances européennes? PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF : 2020 > 2026Chapitre VI : UN SINGE EN HIVER? LE VIP FESTIVAL D’HIVER DU BREIL [Déc 2025 – Mars 2026] Le VIP Festival du Breil représente le temps fort de partage des questionnements, réflexions & créations qui apparaissent au fil de nos « Romances européennes ».Nous présentons nos créations professionnelles, des lectures théâtralisées et/ou des formes courtes, préparées dans le cadre de nos laboratoires artistiques menés durant l’année. « AVIS DE TEMPÊTE » | JEUDI 4 DÉC 2025 À 14HAU RIG Malville > 31 rue de Malville, Nantes # Lecture théâtrale par le labo théâtre impro amateur.e.s du 38Breil mené par l’artiste Ronan Cheviller.Durée : 50 min. Dernier épisode de la saga… Le bateau « Le Rigodon » part en croisière au large de Roscoff.Vous verrez que l’amour inconsolable est le moteur de ces aventures… Dessin : Yoan Robin ***Le projet de recherche et de création participatif « Romances européennes » [IMAGINAIRES, HISTOIRE, CITOYENNETES – 2020-25] mené par la Cie Moradi sur le quartier du Breil à Nantes est soutenu par la Préfecture [Contrat de Ville] & la Ville de Nantes.

Restaurant Intergénérationnel Malville Nantes 44000

https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/vip-fe