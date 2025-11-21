Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 14:00 – 15:30

Gratuit : non Gratuit – Résa possible : compagnie.moradi@gmail.com Tout public

Romances européennes? PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF : 2020 > 2026Chapitre VI : UN SINGE EN HIVER? LE VIP FESTIVAL D’HIVER DU BREIL [Déc 2025 – Mars 2026] Le VIP Festival du Breil représente le temps fort de partage des questionnements, réflexions & créations qui apparaissent au fil de nos « Romances européennes ».Nous présentons nos créations professionnelles, des lectures théâtralisées et/ou des formes courtes, préparées dans le cadre de nos laboratoires artistiques menés durant l’année. « YVETTE, 1943, TRAVAILLEUSE CIVILE SOUS L’OCCUPATION »JEUDI 15 JANVIER 2026 À 14HAU RIG Malville > 31 rue de Malville, Nantes # Pièce de théâtre documentaire par Ronan Cheviller & Anne Neyens.D’après le livre « De Nantes à Vienne, une femme sous l’Occupation », de Sylvain Maresca [La Geste éditions, 2024]. Suivie d’un temps d’échange avec Annick Soret, fille d’Yvette et habitante du Breil. Nous avons enquêté dans les archives entre la France et l’Autriche, pour comprendre le parcours de cette jeune nantaise dont on perd la trace en 1943 et qu’on retrouve décédée à Vienne, le 1er janvier 1944, à l’âge de 22 ans en s’étant portée «travailleuse volontaire». Yvette est l’une des 80 000 femmes françaises parties travailler en Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre Mondiale. Un sujet historique encore trop méconnu qui n’est abordé que depuis très récemment et a longtemps été tabou. Durée : 1h15. ***Le projet de recherche et de création participatif « Romances européennes » [IMAGINAIRES, HISTOIRE, CITOYENNETES – 2020-25] mené par la Cie Moradi sur le quartier du Breil à Nantes est soutenu par la Préfecture [Contrat de Ville] & la Ville de Nantes.

Restaurant Intergénérationnel Malville Nantes 44000

https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/vip-fe