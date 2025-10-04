Vipères sur le gril Péronne

Vipères sur le gril Péronne samedi 4 octobre 2025.

Vipères sur le gril

Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05 2025-10-07

Une comédie en 4 actes de Jean-Louis Châles Quatre cousines dotées chacune d’une forte personnalité, et qui ne se connaissent pas, vont s’affronter pour croquer le magot de leur mystérieux oncle disparu… Une comédie policière aux dialogues vifs, aux situations abracadabrandes, teintée d’un humour noir à prendre souvent au second degré, et qui réserve bien des surprises.

Avec Pierrette Chambellan, Carole Guillot, Aurélie Denimal, Aurélie Marceau, Claude Bobeuf et Philippe Ponchon.

Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France accueil@hautesomme-tourisme.com

English :

A comedy in 4 acts by Jean-Louis Châles Four cousins, each with a strong personality, who don’t know each other, go head-to-head to get their hands on their mysterious missing uncle’s loot… A detective comedy with lively dialogue and crazy situations, tinged with black humor that’s often taken at face value, and full of surprises.

With Pierrette Chambellan, Carole Guillot, Aurélie Denimal, Aurélie Marceau, Claude Bobeuf and Philippe Ponchon.

German :

Eine Komödie in 4 Akten von Jean-Louis Châles Vier Cousinen, jede mit einer starken Persönlichkeit, die sich nicht kennen, treten gegeneinander an, um das Vermögen ihres mysteriösen, verschwundenen Onkels zu erbeuten… Eine Krimikomödie mit lebhaften Dialogen, abstrusen Situationen und schwarzem Humor, der oft für bare Münze genommen werden muss und viele Überraschungen bereithält.

Mit Pierrette Chambellan, Carole Guillot, Aurélie Denimal, Aurélie Marceau, Claude Bobeuf und Philippe Ponchon.

Italiano :

Commedia in 4 atti di Jean-Louis Châles Quattro cugini, ognuno con una forte personalità, che non si conoscono, si affrontano per mettere le mani sul denaro scomparso del loro misterioso zio… Una commedia poliziesca dai dialoghi vivaci e dalle situazioni folli, con un umorismo nero che spesso viene preso alla lettera, e piena di sorprese.

Con Pierrette Chambellan, Carole Guillot, Aurélie Denimal, Aurélie Marceau, Claude Bobeuf e Philippe Ponchon.

Espanol :

Una comedia en 4 actos de Jean-Louis Châles Cuatro primos, cada uno con una fuerte personalidad, que no se conocen entre sí, se enfrentan para hacerse con el dinero desaparecido de su misterioso tío… Una comedia policíaca con diálogos vivos y situaciones disparatadas, teñida de un humor negro que a menudo se toma al pie de la letra, y llena de sorpresas.

Con Pierrette Chambellan, Carole Guillot, Aurélie Denimal, Aurélie Marceau, Claude Bobeuf y Philippe Ponchon.

