VIRADE DE L’AUDE TRAIL DE L’ESPOIR Villeneuve-Minervois
VIRADE DE L’AUDE TRAIL DE L’ESPOIR Villeneuve-Minervois dimanche 28 septembre 2025.
VIRADE DE L’AUDE TRAIL DE L’ESPOIR
25 Avenue du Jeu de Mail Villeneuve-Minervois Aude
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:30:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Les Virades de l’espoir venez et participez Vaincre la Mucoviscidose « L’Espoir fait vaincre »
8h30 Départ de la randonnée cyclotouriste.
Départ des randonnées pédestres et VTT (4km 8,7km ou 11km).
9h00 Départ du Trail de l’Espoir 11,5km, D+285m
11h30 Départ des Trails enfants gratuits.
A partir de 15h kermesse pour les enfants
A 17h chants des enfants de l’école et tirage de la tombola
Toute la journée vente de gâteaux, buvette, stand d’infos et de vente au profit de l’association, tours en semi remorque, brocante, tombola, stand police municipale, animations…
.
25 Avenue du Jeu de Mail Villeneuve-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 75 81 24 64
English :
Les Virades de l’espoir come and take part: Vaincre la Mucoviscidose « L’Espoir fait vaincre » (Hope conquers)
8:30 am: Start of the cycle tour.
Start of hiking and mountain biking trails (4km, 8.7km or 11km).
9:00am: Start of the Trail de l’Espoir 11.5km, D+285m
11:30am: Start of free children’s trails.
From 3pm: children’s fair
5pm: School children sing and raffle draw
All day long: cake sales, refreshments, information and sales stands to benefit the association, semi-trailer rides, flea market, tombola, municipal police stand, entertainment…
German :
Virades de l’espoir Kommen Sie und machen Sie mit: Vaincre la Mucoviscidose « L’Espoir fait vaincre » (Die Hoffnung macht siegreich)
8:30 Uhr: Start der Fahrradtour.
Start der Wander- und Mountainbike-Touren (4km 8,7km oder 11km).
9.00 Uhr: Start des Trail de l’Espoir 11,5km, D+285m
11:30 Uhr: Start der kostenlosen Kindertrails.
Ab 15 Uhr: Kirmes für Kinder
Um 17 Uhr: Gesang der Schulkinder und Ziehung der Tombola
Den ganzen Tag über: Kuchenverkauf, Getränkestand, Info- und Verkaufsstand zugunsten des Vereins, Fahrten mit einem Sattelschlepper, Flohmarkt, Tombola, Stand der Stadtpolizei, Animationen…
Italiano :
Les Virades de l’espoir vengono e partecipano: Vaincre la Mucoviscidose « L’Espoir fait vaincre » (Superare la speranza)
8.30: Inizio del tour in bicicletta.
Inizio dei percorsi a piedi e in mountain bike (4 km, 8,7 km o 11 km).
9.00: Inizio del Sentiero dell’Espoir 11,5 km, D+285 m
11.30: Inizio dei percorsi gratuiti per bambini.
Dalle 15.00: fiera dei bambini
Ore 17.00: i bambini delle scuole cantano e disegnano per la tombola
Per tutto il giorno: vendita di dolci, rinfreschi, stand informativi e di vendita a favore dell’associazione, giostre su semirimorchi, mercatino dell’usato, tombola, stand della polizia municipale, animazione…
Espanol :
Les Virades de l’espoir ven y participa: Vaincre la Mucoviscidose « L’Espoir fait vaincre » (Vencer la esperanza)
8.30 h: Inicio del recorrido en bicicleta.
Inicio de los recorridos a pie y en bicicleta de montaña (4 km, 8,7 km u 11 km).
9.00 h: Inicio del Trail de l’Espoir 11,5 km, D+285 m
11.30 h: Inicio de los senderos gratuitos para niños.
A partir de las 15.00 h: feria infantil
17.00 h: los escolares cantan y sortean para la tómbola
Durante todo el día: venta de pasteles, refrescos, puestos de información y venta a beneficio de la asociación, paseos en semirremolque, mercadillo, tómbola, puesto de la policía municipal, animaciones…
L’événement VIRADE DE L’AUDE TRAIL DE L’ESPOIR Villeneuve-Minervois a été mis à jour le 2025-09-15 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme