Virade de l’espoir Dompierre-Les-Ormes Dompierre-les-Ormes

Virade de l’espoir Dompierre-Les-Ormes

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose.

Venez marcher pour « donner votre souffle à ceux qui en manquent ».

À partir de 8 h 00

3 circuits de marche vous sont proposés

4 km, accessible avec une poussette,

8,4 km (avec 1 ravitaillement)

et 12 km (avec 1 ravitaillement), passage par l’arboretum de Pézanin. Dernier départ à 13 h.

Sur place, animation musicale par Dim’anim, activités pour enfants, buvette et restauration.

L’association ‘FRANCE ADOT’ sera présente pour parler et faire connaître le don d’organes et de tissus. .

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté virade.dompierrelesormes@gmail.com

