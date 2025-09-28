Virade de l’espoir Dompierre-Les-Ormes Dompierre-les-Ormes
Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose.
Venez marcher pour « donner votre souffle à ceux qui en manquent ».
À partir de 8 h 00
3 circuits de marche vous sont proposés
4 km, accessible avec une poussette,
8,4 km (avec 1 ravitaillement)
et 12 km (avec 1 ravitaillement), passage par l’arboretum de Pézanin. Dernier départ à 13 h.
Sur place, animation musicale par Dim’anim, activités pour enfants, buvette et restauration.
L’association ‘FRANCE ADOT’ sera présente pour parler et faire connaître le don d’organes et de tissus. .
Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté virade.dompierrelesormes@gmail.com
