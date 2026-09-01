Informations pratiques

Gap

Virade de l’espoir

Parc Bernard Givaudan Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez découvrir la vie a de l’espoir avec La course solidaire, la randonnée, la restauration, des spectacles et démonstration de danse et chant ainsi que des animations pour les enfants: Château gonflable , poney, pêche à la ligne, Bubul Foot…

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Parc Bernard Givaudan Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 55 48 07 vaincrelamucogap@gmail.com

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English :

Come discover life at De l’Espoir with: a charity run, a hike, food vendors, performances, and dance and singing demonstrations, as well as activities for children: Bouncy castle, pony rides, fishing, Bubul Foot…

L’événement Virade de l’espoir Gap a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Terres de Gap