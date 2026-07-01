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Virade d’ESPANES, Salle des Fêtes d’Espanès, Espanès

samedi 26 septembre 2026 · Salle des Fêtes d'Espanès · Espanès

Virade d’ESPANES, Salle des Fêtes d’Espanès, Espanès

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Salle des Fêtes d'Espanès
Adresse
Espanès
Ville
31450 Espanès
Département
Haute-Garonne

Virade d’ESPANES 26 et 27 septembre Salle des Fêtes d’Espanès Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T08:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

Week-end national de Vaincre la mucoviscidose.
Particiez à l’évènement festif et solidaire contre la mucoviscidose à ESPANES.
Animations sportives et musicales pour récolter des fonds pour l’association.

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Pour l’association Vaincre la Mucoviscidose Muco Virade