Virade d’ESPANES, Salle des Fêtes d’Espanès, Espanès

Informations pratiques

Virade d’ESPANES 26 et 27 septembre Salle des Fêtes d’Espanès Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T08:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

Week-end national de Vaincre la mucoviscidose.

Particiez à l’évènement festif et solidaire contre la mucoviscidose à ESPANES.

Animations sportives et musicales pour récolter des fonds pour l’association.

Salle des Fêtes d’Espanès Espanès Espanès 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « virade.espanes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.viradespanes.com »}] http://www.viradespanes.com

Pour l’association Vaincre la Mucoviscidose Muco Virade