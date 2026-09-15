Virades de l’espoir 2026 Colline aux Oiseaux Caen
dimanche 27 septembre 2026 · Colline aux Oiseaux · Caen
Informations pratiques
Caen
Virades de l’espoir 2026
Colline aux Oiseaux Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Depuis 2007 la Ville de Caen accueille les Virades de l’Espoir au parc de la Colline aux Oiseaux le dernier dimanche de septembre, pour une fête familiale solidaire: jeux et animations pour tous, randonnées, musique…
Et quoi de mieux pour fêter cette 20ème édition que de la vivre en musique ?
Depuis 2007 la Ville de Caen accueille les Virades de l’Espoir au parc de la Colline aux Oiseaux le dernier dimanche de septembre, pour une fête familiale solidaire: jeux et animations pour tous, randonnées, musique…
Et quoi de mieux pour fêter cette 20ème édition que de la vivre en musique ? Venez faire la fête en famille en faisant une bonne action!
Au programme :
Randonnées de l’espoir
9h30 : départ de la randonnée de 10 km – circuit urbain
10h : marche nordique dans le parc de la Colline (bâtons non fournis)
15h : départ de la promenade familiale de 5 km – circuit Vallée des jardins
Inscriptions sur place, 5 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Animations pour tous de 10h à 18h en accès libre
Circuit du jeune pompier
Pêche à la ligne
Structures gonflables
Mur d’escalade
Maquillage enfants
Tir à l’arc, tir laser
Chasse au trésor, lancer de sac
Atelier du souffle…
Musique et danse toute la journée .
Colline aux Oiseaux Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie virade.caen@orange.fr
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English : Virades de l’espoir 2026
Since 2007, the City of Caen has hosted the Virades de l’Espoir at the Parc de la Colline aux Oiseaux on the last Sunday in September, as a family-friendly charity event featuring games and activities for everyone, walks, music and more…
And what better way to celebrate this 20th edition than t…
L’événement Virades de l’espoir 2026 Caen a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Caen la Mer
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