Virades de l’espoir 2026 Colline aux Oiseaux Caen

Informations pratiques

Caen

Virades de l’espoir 2026

Colline aux Oiseaux Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Depuis 2007 la Ville de Caen accueille les Virades de l’Espoir au parc de la Colline aux Oiseaux le dernier dimanche de septembre, pour une fête familiale solidaire: jeux et animations pour tous, randonnées, musique…

Et quoi de mieux pour fêter cette 20ème édition que de la vivre en musique ?

Depuis 2007 la Ville de Caen accueille les Virades de l’Espoir au parc de la Colline aux Oiseaux le dernier dimanche de septembre, pour une fête familiale solidaire: jeux et animations pour tous, randonnées, musique…

Et quoi de mieux pour fêter cette 20ème édition que de la vivre en musique ? Venez faire la fête en famille en faisant une bonne action!

Au programme :

Randonnées de l’espoir

9h30 : départ de la randonnée de 10 km – circuit urbain

10h : marche nordique dans le parc de la Colline (bâtons non fournis)

15h : départ de la promenade familiale de 5 km – circuit Vallée des jardins

Inscriptions sur place, 5 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Animations pour tous de 10h à 18h en accès libre

Circuit du jeune pompier

Pêche à la ligne

Structures gonflables

Mur d’escalade

Maquillage enfants

Tir à l’arc, tir laser

Chasse au trésor, lancer de sac

Atelier du souffle…

Musique et danse toute la journée .

Colline aux Oiseaux Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie virade.caen@orange.fr

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English : Virades de l’espoir 2026

Since 2007, the City of Caen has hosted the Virades de l’Espoir at the Parc de la Colline aux Oiseaux on the last Sunday in September, as a family-friendly charity event featuring games and activities for everyone, walks, music and more…

And what better way to celebrate this 20th edition than t…

L’événement Virades de l’espoir 2026 Caen a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Caen la Mer