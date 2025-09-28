Virades de l’Espoir de Villers-Marmery Villers-Marmery
Virades de l’Espoir de Villers-Marmery
Salle Polyvalente Villers-Marmery Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
2025-09-28
Tout public
Randonnées pédestres et VTT, animations, dans une ambiance conviviale.
Du souffle pour soutenir Vaincre la Mucoviscidose.
38 ans de soutien et de progrès ! .
Salle Polyvalente Villers-Marmery 51380 Marne Grand Est vlamuco51@gmail.com
