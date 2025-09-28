Virades de l’Espoir de Villers-Marmery Villers-Marmery

Virades de l’Espoir de Villers-Marmery Villers-Marmery dimanche 28 septembre 2025.

Virades de l’Espoir de Villers-Marmery

Salle Polyvalente Villers-Marmery Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Tout public

Randonnées pédestres et VTT, animations, dans une ambiance conviviale.

Du souffle pour soutenir Vaincre la Mucoviscidose.

38 ans de soutien et de progrès ! .

Salle Polyvalente Villers-Marmery 51380 Marne Grand Est vlamuco51@gmail.com

English : Virades de l’Espoir de Villers-Marmery

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Virades de l’Espoir de Villers-Marmery Villers-Marmery a été mis à jour le 2025-09-09 par ADT de la Marne