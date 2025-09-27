Virades de l’Espoir défi 24heures Home-trainer/tapis de course à Oisseau Salle des fêtes Oisseau
Salle des fêtes 67 rue Ambroise de Loré Oisseau Mayenne
Début : 2025-09-27 12:00:00
fin : 2025-09-28 12:00:00
2025-09-27
Oisseau se mobilise contre la Mucoviscidose avec un défi 24heures en home trainer ou tapis de course.
L’association « Donne ton souffle » à Oisseau se mobilise dans le cadre des Virades de l’espoir.
Participez au défi 24 heures sur home-trainer (vélo de salon) et tapis de course !
Réservez vos créneaux à deux, pour vous motiver ensemble !
Le record de 2024 de 2160 km sera-t-il battu ?
Inscriptions défi home trainer
– sur le fichier partagé
Cliquez ici.
– ou Christophe Grandin au 06 03 79 79 73 grandinc@neuf.fr
Venez nombreux !
D’autres animations à venir .
Salle des fêtes 67 rue Ambroise de Loré Oisseau 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 03 79 79 73 grandinc@neuf.fr
English :
Oisseau takes up the fight against cystic fibrosis with a 24-hour home trainer or treadmill challenge.
German :
Oisseau setzt sich mit einer 24-Stunden-Herausforderung auf Heimtrainern oder Laufbändern gegen Mukoviszidose ein.
Italiano :
Oisseau si sta impegnando per combattere la fibrosi cistica con una sfida di 24 ore su home trainer o tapis roulant.
Espanol :
Oisseau se moviliza contra la fibrosis quística con un reto de 24 horas en home trainer o cinta de correr.
L’événement Virades de l’Espoir défi 24heures Home-trainer/tapis de course à Oisseau Oisseau a été mis à jour le 2025-09-18 par Bocage Mayennais Tourisme