Virades de l’Espoir défi 24heures Home-trainer/tapis de course à Oisseau Salle des fêtes Oisseau

Virades de l’Espoir défi 24heures Home-trainer/tapis de course à Oisseau Salle des fêtes Oisseau samedi 27 septembre 2025.

Virades de l’Espoir défi 24heures Home-trainer/tapis de course à Oisseau

Salle des fêtes 67 rue Ambroise de Loré Oisseau Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 12:00:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Oisseau se mobilise contre la Mucoviscidose avec un défi 24heures en home trainer ou tapis de course.

L’association « Donne ton souffle » à Oisseau se mobilise dans le cadre des Virades de l’espoir.

Participez au défi 24 heures sur home-trainer (vélo de salon) et tapis de course !

Réservez vos créneaux à deux, pour vous motiver ensemble !

Le record de 2024 de 2160 km sera-t-il battu ?

Inscriptions défi home trainer

– sur le fichier partagé

Cliquez ici.

– ou Christophe Grandin au 06 03 79 79 73 grandinc@neuf.fr

Venez nombreux !

D’autres animations à venir .

Salle des fêtes 67 rue Ambroise de Loré Oisseau 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 03 79 79 73 grandinc@neuf.fr

English :

Oisseau takes up the fight against cystic fibrosis with a 24-hour home trainer or treadmill challenge.

German :

Oisseau setzt sich mit einer 24-Stunden-Herausforderung auf Heimtrainern oder Laufbändern gegen Mukoviszidose ein.

Italiano :

Oisseau si sta impegnando per combattere la fibrosi cistica con una sfida di 24 ore su home trainer o tapis roulant.

Espanol :

Oisseau se moviliza contra la fibrosis quística con un reto de 24 horas en home trainer o cinta de correr.

L’événement Virades de l’Espoir défi 24heures Home-trainer/tapis de course à Oisseau Oisseau a été mis à jour le 2025-09-18 par Bocage Mayennais Tourisme