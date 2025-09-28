VIRADES DE L’ESPOIR Montespan

VIRADES DE L'ESPOIR Montespan dimanche 28 septembre 2025.

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 20:00:00

2025-09-28

Participez aux virades de l’espoir un évènement pour vaincre la mucoviscidose depuis 1985.

Au programme VTT à 10h30 et Trail à 10h45, avec des parcours familiaux de 5,5km et sportifs de 12km (inscription à 9h place de la mairie); ateliers d’initiation au cirque avec Volt’ige et Balancîme; foot avec l’OMF; pêche mystérieuse, tir à l’arc, maquillage avec l’APEAI. Musique classique à l’église à 14h30 avec le Jardin de Musique. Spectacle de chant avec Génie Song et danse avec Sylvie Danse à 1730. Restauration sur place et vente de crêpes. .

Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie

English :

Take part in the Virades de l’Espoir, an event that has been helping to beat cystic fibrosis since 1985.

German :

Nehmen Sie an den virades de l’espoir teil, einer Veranstaltung zur Überwindung der Mukoviszidose seit 1985.

Italiano :

Partecipate alle Virades de l’Espoir, un evento che dal 1985 aiuta a sconfiggere la fibrosi cistica.

Espanol :

Participe en las Virades de l’Espoir, un evento que lleva ayudando a vencer la fibrosis quística desde 1985.

