Virades de l’espoir Quévert

Virades de l’espoir Quévert dimanche 28 septembre 2025.

Virades de l’espoir

26 Rue Sainte-Anne Quévert Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Vide-greniers

Tournoi de palet

Marche de 7km ou 10km

Accrobranche

Kermesse

Animations toute la journée

Restauration rapide et buvette sur place .

26 Rue Sainte-Anne Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 65 79 54

