Virades de l’espoir Quévert
Virades de l’espoir Quévert dimanche 28 septembre 2025.
Virades de l’espoir
26 Rue Sainte-Anne Quévert Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Vide-greniers
Tournoi de palet
Marche de 7km ou 10km
Accrobranche
Kermesse
Animations toute la journée
Restauration rapide et buvette sur place .
26 Rue Sainte-Anne Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 65 79 54
