Virades de l’espoir Vaincre la mucoviscidose Rando, Course, Repas, Vide-grenier et animations Mirabel-et-Blacons

Stade de sport Mirabel-et-Blacons Drôme

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Participez aux Virades de l’espoir Randonnées (7 ou 14 km), Course enfants, Vide-grenier, nombreuses animations & jeux gonflables ! Votre participation permettra de lutter contre la mucoviscidose (stand info sur place) Venez nombreux !

Stade de sport Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 12 31 38 d.payot@orange.fr

English :

Take part in the Virades de l?espoir: Hikes (7 or 14 km), children’s race, garage sale, lots of entertainment and inflatable games! Your participation will help the fight against cystic fibrosis (info stand on site) Come one, come all!

German :

Nehmen Sie an den Virades de l’espoir teil: Wanderungen (7 oder 14 km), Kinderlauf, Flohmarkt, zahlreiche Animationen und aufblasbare Spiele! Ihre Teilnahme hilft im Kampf gegen Mukoviszidose (Infostand vor Ort) Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Partecipate alle Virades de l’espoir: Passeggiata (7 o 14 km), gara per bambini, vendita di oggetti, animazione e giochi gonfiabili! La vostra partecipazione contribuirà alla lotta contro la fibrosi cistica (stand informativo sul posto). Venite tutti!

Espanol :

Participe en las Virades de l’espoir Caminatas (7 o 14 km), carrera infantil, venta de garaje, muchas animaciones y juegos hinchables Su participación contribuirá a la lucha contra la fibrosis quística (stand de información in situ) ¡Venga uno, vengan todos!

