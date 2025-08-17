Virage de mirage Dénezé-sous-Doué
Virage de mirage Dénezé-sous-Doué dimanche 17 août 2025.
Virage de mirage
10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17 18:00:00
fin : 2025-08-17 22:00:00
Date(s) :
2025-08-17
Vivez une soirée unique avec 15 artistes musique, poésie et spectacles surprenants dans un décor troglodytique magique.
.
10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 00 32 contact@maisonstroglo.com
English :
Experience a unique evening with 15 artists: music, poetry and surprising shows in a magical troglodytic setting.
German :
Erleben Sie einen einzigartigen Abend mit 15 Künstlern: Musik, Poesie und überraschende Darbietungen in einer magischen Höhlenkulisse.
Italiano :
Vivete una serata unica con 15 artisti: musica, poesia e spettacoli sorprendenti in una magica cornice trogloditica.
Espanol :
Viva una velada única con 15 artistas: música, poesía y espectáculos sorprendentes en un mágico marco troglodita.
L’événement Virage de mirage Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2025-08-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME