Virage de mirage Dénezé-sous-Doué dimanche 17 août 2025.

10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire

Début : 2025-08-17 18:00:00

fin : 2025-08-17 22:00:00

2025-08-17

Vivez une soirée unique avec 15 artistes musique, poésie et spectacles surprenants dans un décor troglodytique magique.

10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 00 32 contact@maisonstroglo.com

English :

Experience a unique evening with 15 artists: music, poetry and surprising shows in a magical troglodytic setting.

German :

Erleben Sie einen einzigartigen Abend mit 15 Künstlern: Musik, Poesie und überraschende Darbietungen in einer magischen Höhlenkulisse.

Italiano :

Vivete una serata unica con 15 artisti: musica, poesia e spettacoli sorprendenti in una magica cornice trogloditica.

Espanol :

Viva una velada única con 15 artistas: música, poesía y espectáculos sorprendentes en un mágico marco troglodita.

L’événement Virage de mirage Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2025-08-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME