Fête De La Musique : Virage X Rinse Virage Paris 21 juin 2025

Rinse débarque locked in avec ses résident.e.s pour envahir notre périph de 18h à 07h, l’année dernière nous étions 2500 sous le pont, cette année, on vous attend encore plus nombreux.ses !

Au programme :

– Anastasia Kristensen

– Elise Massoni

– Kikelomo

– Shampain b2b Bamao Yendé

– Ethereal Tempo (@akamasseilot b2b @fannyvilh)

– Rinse Djs

NO LGBT-PHOBIAS

NO RACISM

NO SEXISM

NO MISOGYNY

NO HATE

VIRAGE EST UN LIEU QUI PRÔNE LE RESPECT ET LA BIENVEILLANCE ENVERS TOUSTES

L’établissement se réserve le droit d’admission.

Le samedi 21 juin 2025

de 18h00 à 07h00

gratuit sous condition

Gratuit avant 19h, 20h pour la communauté.

À partir de 22h : de 9,59 à 21,60 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T21:00:00+02:00

2025-06-21T19:00:00+02:00_2025-06-21T08:00:00+02:00

fin : 2025-06-22T10:00:00+02:00

Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris

Le Samedi 21 juin, c’est 13h de fête de la musique pour bridge London à Paname sous les fréquences d’une radio pirate devenue culte : RINSE !