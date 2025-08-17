Virage présente Damon Jee, DC Salas, Zaatar, Minuit Machine (DJ Set) & Édouard Virage Paris

Damon Jee, chef de file du dark disco, pour ouvrir les veines du dancefloor. DC Salas, résident du @fusebrussels , toujours dans la tension club et le plaisir charnel. Zaatar, productrice marocaine aux sets envoûtants, on pourrait dire épicés… Minuit Machine, en dj set transforme la noirceur en émotion et pour saupoudrer le tout : Édouard !, artisan des mélodies hantées ouvre le bal.

Une nuit habitée. Et tout sauf silencieuse.

Au programme :

@damon_jee

@dcsalas

@zaatar___

@minuitmachine (DJ set)

@edouard.432hz

Ce samedi 16 août, Virage s’enfonce dans l’élégance sombre, est-ce le retour de la nuit machine ?

Le samedi 16 août 2025

de 23h30 à 07h00

payant

De 0 à 21,60 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris