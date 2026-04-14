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VIRE/14 : Les oiseaux de l’arboretum, arboretum Maisoncelles-la-Jourdan, Vire Normandie

VIRE/14 : Les oiseaux de l’arboretum, arboretum Maisoncelles-la-Jourdan, Vire Normandie

VIRE/14 : Les oiseaux de l’arboretum, arboretum Maisoncelles-la-Jourdan, Vire Normandie mercredi 22 avril 2026.

Lieu : arboretum Maisoncelles-la-Jourdan

Adresse : Maisoncelles-la-Jourdan

Ville : 14500 Vire Normandie

Département : Calvados

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Gratuit -18 ans, 5€/adhérents, 10€/adulte

VIRE/14 : Les oiseaux de l’arboretum Mercredi 22 avril, 10h00 arboretum Maisoncelles-la-Jourdan Calvados

Gratuit -18 ans, 5€/adhérents, 10€/adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Ils sont de retour de migration, ou recommencent à défendre leur territoire. Au printemps, les oiseaux donnent de la voix et sont très actifs ! Ils sont furtifs et difficiles à repérer dans les feuillages nouveaux. Apprenons à les reconnaître par leur chant!
Envie d’en savoir plus sur les oiseaux ? Venez participer à cette balade commentée dans l’arboretum de Maisoncelles la Jourdan à l’écoute des oiseaux. À partir de 7 ans.
Gratuit -18 ans, 5€/adhérents, 10€/adulte
contact : Cyrille Coquelin

arboretum Maisoncelles-la-Jourdan Maisoncelles-la-Jourdan Vire Normandie 14500 Maisoncelles-la-Jourdan Calvados Normandie
balade commentée

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