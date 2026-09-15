Viré les îles: course au large Pornic- Yeu- Pornic Port de Plaisance de la Noëveillard Pornic

samedi 3 octobre 2026 · Port de Plaisance de la Noëveillard · Pornic

Informations pratiques

Pornic

Viré les îles: course au large Pornic- Yeu- Pornic

Port de Plaisance de la Noëveillard Club Nautique de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

3e étape du Championnat des Pays de la Loire de Course au Large 2026, venez soutenir la course au large Pornic – Ile d’Yeu – Pornic !

Les bateaux s’élanceront depuis la baie de Bourgneuf, passeront aux abords de l’île du Pilier, de l’île de Noirmoutier et de l’île d’Yeu, avant de rallier Pornic pour une arrivée devant le port.



Programme :

Vendredi 2 octobre, 14h30 – 17h30 : confirmation des inscriptions et contrôle d’équipement

Samedi 3 octobre, 9h00 – 11h00 : café de bienvenue + dernier créneau de contrôle

Samedi 3 octobre, 11h15 : briefing devant le club house

Samedi 3 octobre, 12h00 : signal d’avertissement / départ

Dimanche 4 octobre, 15h30 : fermeture de la ligne d’arrivée

Dimanche 4 octobre, 16h30 : proclamation des résultats + pot de clôture

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Port de Plaisance de la Noëveillard Club Nautique de la Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 34 72 infos@cn-pornic.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3rd %E9stage of the 2026 Pays de la Loire Offshore Racing Championship—come support the Pornic–Île d’Yeu–Pornic offshore race!%A0

L’événement Viré les îles: course au large Pornic- Yeu- Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic