Viré les îles: course au large Pornic- Yeu- Pornic Port de Plaisance de la Noëveillard Pornic
samedi 3 octobre 2026 · Port de Plaisance de la Noëveillard · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Viré les îles: course au large Pornic- Yeu- Pornic
Port de Plaisance de la Noëveillard Club Nautique de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
3e étape du Championnat des Pays de la Loire de Course au Large 2026, venez soutenir la course au large Pornic – Ile d’Yeu – Pornic !
Les bateaux s’élanceront depuis la baie de Bourgneuf, passeront aux abords de l’île du Pilier, de l’île de Noirmoutier et de l’île d’Yeu, avant de rallier Pornic pour une arrivée devant le port.
Programme :
Vendredi 2 octobre, 14h30 – 17h30 : confirmation des inscriptions et contrôle d’équipement
Samedi 3 octobre, 9h00 – 11h00 : café de bienvenue + dernier créneau de contrôle
Samedi 3 octobre, 11h15 : briefing devant le club house
Samedi 3 octobre, 12h00 : signal d’avertissement / départ
Dimanche 4 octobre, 15h30 : fermeture de la ligne d’arrivée
Dimanche 4 octobre, 16h30 : proclamation des résultats + pot de clôture
Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .
Port de Plaisance de la Noëveillard Club Nautique de la Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 34 72 infos@cn-pornic.com
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English :
3rd %E9stage of the 2026 Pays de la Loire Offshore Racing Championship—come support the Pornic–Île d’Yeu–Pornic offshore race!%A0
L’événement Viré les îles: course au large Pornic- Yeu- Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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