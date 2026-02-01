Virevolte ! L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Virevolte !

Samedi 21 février 2026 de 17h à 18h30. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans ce spectacle musique, chanson et théâtre ne font qu’un.

Il n’y a qu’une seule pianiste, qu’une seule chanteuse. Cependant, de leur complicité vont surgir de nombreux personnages. Inattendus et colorés ! Tous les thèmes abordés indépendance de la femme, la corrida, la peine de mort, guerre et son histoire, vont tous tendre vers une même idée le respect de l’être humain, du vivant et de la liberté.



La scène est donc très peuplée. Piaf en colère, Henri Contet, un corse au sombre destin, Victor Hugo, un bourreau, un gardien de prison, un torero, des danseurs, des animaux.



Être emporté par la foule… de personnages.

C’est ce que nous vous souhaitons !



Auteur(s) Claude Alice Gravagna

Artiste(s) Claude Alice Gravagna, Odile Husson

Mise en scène Claude Alice Gravagna .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

