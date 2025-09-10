Virevolte musiques festives itinérantes dans 4 lieux Café Julien le Makeda La Meson l’Espace Julien Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Virevolte musiques festives itinérantes dans 4 lieux

Du mercredi 10 au samedi 13 septembre 2025 le mercredi à partir de 20h30. Le jeudi à partir de 20h. Le vendredi à partir de 19h et à partir de 20h. Le samedi à partir de 18h30. Café Julien le Makeda La Meson l’Espace Julien Théâtre de l’Oeuvre 4 lieux différents Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Les quatre lieux de La Responsabilité des Rêves Makeda, Mesòn, Théâtre de l’Œuvre et Espace Julien rouvrent leurs portes en chœur pour 4 jours d’hybridations musicales et de fête collective, histoire de profiter pleinement de l’été indien.

Au programme une transhumance joyeuse où les frontières sonores s’effacent, mais où la danse, elle, reste non négociable. Un EJ c’est le S avant l’heure, de l’afro-électro foudroyant, du jazz-rock oriental, une block party entre traditions et machines, du clubbing festif — et tout ce qu’on n’arrive pas à étiqueter mais qui fait vibrer. Et pour vous donner envie c’est gratuit ou à 13 €.



Mercredi 10 septembre 20h30 L’Ej c’est le S x Sororo Club

Style electro

Lieu Café Julien

Placement libre, debout

Gratuit sur réservation





Jeudi 11 septembre 20h Sarab et Bakir

Style blues/ jazz

Lieu Le Makeda

Placement libre, debout

Payant, tarif plein à 13€





Vendredi 12 septembre 19h Article’15

Style electro, rap, hip/hop

Lieu La Meson

Placement libre, debout et assis

Payant, tarif plein à 13€





Vendredi 12 septembre 20h Turfu + Dombrance + Mystique

Style electro

Lieu Espace Julien

Placement libre, debout et assis

Payant, tarif plein à 13€





Samedi 13 septembre 18h30 Ammar 808 + Rumble et Youthstar (Chinese Man records)

Lieu Théâtre de l’Oeuvre

Gratuit sans réservation .

Café Julien le Makeda La Meson l’Espace Julien Théâtre de l’Oeuvre 4 lieux différents Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10

English :

The four venues of La Responsabilité des Rêves? Makeda, Mesòn, Théâtre de l??uvre and Espace Julien? reopen their doors for 4 days of musical hybridization and collective celebration, to make the most of the Indian summer.

German :

Die vier Veranstaltungsorte von La Responsabilité des Rêves ? Makeda, Mesòn, Théâtre de l’uvre und Espace Julien? öffnen ihre Türen wieder für vier Tage voller musikalischer Hybride und kollektiver Feiern, um den Indian Summer in vollen Zügen zu genießen.

Italiano :

Le quattro sedi de La Responsabilité des Rêves? Makeda, Mesòn, Théâtre de l??uvre e Espace Julien? riaprono le loro porte per 4 giorni di ibridi musicali e festeggiamenti collettivi, per sfruttare al meglio l’estate indiana.

Espanol :

Las cuatro salas de La Responsabilité des Rêves ? Makeda, Mesòn, Théâtre de l??uvre y Espace Julien? vuelven a abrir sus puertas durante 4 días de híbridos musicales y fiesta colectiva, para aprovechar al máximo el verano indio.

