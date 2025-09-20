Virey le Grand, la vie de notre village pendant la seconde guerre mondiale Virey-le-Grand

Virey le Grand, la vie de notre village pendant la seconde guerre mondiale Virey-le-Grand samedi 20 septembre 2025.

Virey le Grand, la vie de notre village pendant la seconde guerre mondiale

Place François Droux Virey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Virey, Histoire et Patrimoine a choisi de commémorer le 80ème anniversaire de la Libération en présentant le thème « Virey le Grand, la vie de notre village pendant la seconde guerre mondiale ».

Au programme parcours guidé dans le village avec des récits et anecdotes devant les lieux clefs de cette période, mini-exposition sous chapiteau sur la Place, commentaires et interventions par des membres de l’Association mais aussi par les Anciens. Participation des élèves de l’école de Virey le Grand. .

Place François Droux Virey-le-Grand 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 92 82 19 b.maillot71@gmail.com

English : Virey le Grand, la vie de notre village pendant la seconde guerre mondiale

German : Virey le Grand, la vie de notre village pendant la seconde guerre mondiale

Italiano :

Espanol :

L’événement Virey le Grand, la vie de notre village pendant la seconde guerre mondiale Virey-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-11 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I