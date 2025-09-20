Virey le Grand, la vie de notre village pendant la seconde guerre mondiale Virey-le-Grand
Place François Droux Virey-le-Grand Saône-et-Loire
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Virey, Histoire et Patrimoine a choisi de commémorer le 80ème anniversaire de la Libération en présentant le thème « Virey le Grand, la vie de notre village pendant la seconde guerre mondiale ».
Au programme parcours guidé dans le village avec des récits et anecdotes devant les lieux clefs de cette période, mini-exposition sous chapiteau sur la Place, commentaires et interventions par des membres de l’Association mais aussi par les Anciens. Participation des élèves de l’école de Virey le Grand. .
Place François Droux Virey-le-Grand 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 92 82 19 b.maillot71@gmail.com
