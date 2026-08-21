Virey, village paysan, Église de Virey-le-Grand, Virey-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Église de Virey-le-Grand · Virey-le-Grand
Informations pratiques
Virey, village paysan Samedi 19 septembre, 09h00 Église de Virey-le-Grand Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Venez assister à notre exposition libre, avec commentaires des bénévoles, sur le thème du passé agricole de notre village ! Vous pourrez y découvrir un retour sur les pratiques, les connaissances et les traditions environnementales et culturelles de notre terroir.
Église de Virey-le-Grand 2 place François Droux, 71530 Virey-le-Grand Virey-le-Grand 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « vireyhistoirepatrimoine@gmail.com »}]
Une exposition libre, avec commentaires des bénévoles, sur le thème du passé agricole de notre village. Retour sur les pratiques, les connaissances et les traditions environnementales et culturelles…
© Association Virey-le-Grand, Histoire & Patrimoine
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