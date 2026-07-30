Informations pratiques

Virey-le-Grand

Virey, village paysan

Place François Droux Virey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association d’histoire et patrimoine de Virey-le-Grand propose de redécouvrir les traditions, les pratiques et les mentalités d’une communauté paysanne du val de Saône, de l’Antiquité celte à nos jours, au moyen d’une exposition d’objets anciens, de panneaux historiques composés grâce à des recherches en archives et des souvenirs des Anciens du village. .

Place François Droux Virey-le-Grand 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vireyhistoirepatrimoine@gmail.com

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English : Virey, village paysan

L’événement Virey, village paysan Virey-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-30 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I