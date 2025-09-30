Virgil Abloh : The Codes Grand Palais Paris

Virgil Abloh : The Codes Grand Palais Paris mardi 30 septembre 2025.

Le Virgil Abloh ArchiveTM, en partenariat avec Nike, présente Virgil Abloh : The Codes, du 30 septembre au 10 octobre 2025 au Grand Palais. L’exposition retrace près de vingt ans de création à travers 20 000 pièces d’archives : prototypes, croquis, objets, images et créations issues de ses collections personnelles.

Organisée par Chloe Sultan et Mahfuz Sultan, cette rétrospective est une édition élargie de Virgil Abloh : The Codes présentée en 2022. Elle révèle comment les “codes”, principes de conception caractéristiques d’Abloh, se retrouvent dans son travail sur les vêtements, les chaussures, l’architecture, la musique, la publicité et bien plus encore, unifiant une pratique qui couvre de multiples disciplines.

L’exposition met également en lumière les collaborations d’Abloh avec plusieurs artistes, designers et athlètes, soulignant l’éthique de la collectivité et du dialogue créatif au cœur de son travail. Ateliers, performances et projections prolongeront l’expérience, offrant un aperçu plus approfondi des thèmes de l’exposition et rassemblant les voix de la communauté créative d’Abloh.

La première grande exposition européenne exclusivement consacrée au travail de Virgil Abloh, l’une des figures créatives les plus influentes du 21e siècle. Mode, design, musique : découvrez son univers pluridisciplinaire !

Du mardi 30 septembre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

