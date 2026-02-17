Virgin Mojito Théo Théâtre PARIS
Virgin Mojito Théo Théâtre PARIS vendredi 13 mars 2026.
Deux amis, psychiatre et metteur en scène, décident d’organiser une soirée, suite à un léger passage à vide. Mais une ancienne amie, journaliste à Paris Presse, fait sa réapparition…
Dans l’espoir d’un retour à une vie normale, deux amis organisent une soirée. Tandis que l’un collectionne les aventures sans lendemain de façon compulsive, l’autre réfléchit profondément aux répercussions de l’échec de sa dernière pièce. Tandis qu’ils tentent de retrouver un équilibre, arrive Vanessa, journaliste à Paris Presse…
AUTEUR
Isabelle Le Calvé
COMPAGNIE
COMPAGNIE DES APPARENCES
MISE EN SCÈNE
Isabelle Le Calvé
ARTISTES
Lysza, Louis Merigot, Marie-Camille Raynaud, Serge Robin
Une comédie sociale sur fond d’intrigues et de manipulation.
Du vendredi 13 mars 2026 au vendredi 03 avril 2026 :
vendredi
de 21h00 à 22h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-13T22:00:00+01:00
fin : 2026-04-04T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-13T21:00:00+02:00_2026-03-13T22:00:00+02:00;2026-03-20T21:00:00+02:00_2026-03-20T22:00:00+02:00;2026-03-27T21:00:00+02:00_2026-03-27T22:00:00+02:00;2026-04-03T21:00:00+02:00_2026-04-03T22:00:00+02:00
Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/programmation/virgin-mojito +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
Afficher la carte du lieu Théo Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire