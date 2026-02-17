Virgin Mojito Théo Théâtre PARIS

Deux amis, psychiatre et metteur en scène, décident d’organiser une soirée, suite à un léger passage à vide. Mais une ancienne amie, journaliste à Paris Presse, fait sa réapparition…

Dans l’espoir d’un retour à une vie normale, deux amis organisent une soirée. Tandis que l’un collectionne les aventures sans lendemain de façon compulsive, l’autre réfléchit profondément aux répercussions de l’échec de sa dernière pièce. Tandis qu’ils tentent de retrouver un équilibre, arrive Vanessa, journaliste à Paris Presse…

AUTEUR

Isabelle Le Calvé

COMPAGNIE

COMPAGNIE DES APPARENCES

MISE EN SCÈNE

Isabelle Le Calvé

ARTISTES

Lysza, Louis Merigot, Marie-Camille Raynaud, Serge Robin

Une comédie sociale sur fond d’intrigues et de manipulation.

Du vendredi 13 mars 2026 au vendredi 03 avril 2026 :

vendredi

de 21h00 à 22h00

payant Tout public.

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/virgin-mojito +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



