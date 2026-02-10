Virginie Adane, une historienne dans la Cité Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 16:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Discussion publique avec l’historienne Virginie Adane, maîtresse de conférences en histoire moderne à Nantes Université, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmesSon ouvrage, Des femmes en Amérique, retrace l’histoire des États-Unis au prisme de portraits de femmes qui éclairent sous un jour différent les grandes étapes de construction et de développement du pays.La discussion publique menée par Eva Martin (doctorante en histoire du genre) s’ouvrira sur la place prégnante de la question des identités sexuelles et du genre dans le débat public en France, et sur la censure des chercheurs américains.

