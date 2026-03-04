VIRGINIE DAÏDÉ QUARTET > JAZZ ACTUEL, Le Prisme 2 Allée du Théâtre, Élancourt
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00
Virginie Daïdé Quartet
While we’re Strollin est un projet de Jazz actuel porté par la saxophoniste de jazz Virginie Daïdé. Elle s’est équipée d’un dictaphone pour écrire les morceaux à vélo dans les rues de Paris. «Je dédie cet album aux passants qui font de la ville un trésor d’inspiration de chaque instant.»
Virginie Daïdé : Saxophone et composition / Tony Rabeson : Batterie / Thomas Posner : Contrebasse / Paul Anquez : Piano
Le Prisme 2 Allée du Théâtre 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France
