VIRGINIE DAÏDÉ QUARTET > JAZZ ACTUEL, Le Prisme 2 Allée du Théâtre, Élancourt

VIRGINIE DAÏDÉ QUARTET > JAZZ ACTUEL Jeudi 26 mars, 18h30 Le Prisme 2 Allée du Théâtre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

Virginie Daïdé Quartet

While we’re Strollin est un projet de Jazz actuel porté par la saxophoniste de jazz Virginie Daïdé. Elle s’est équipée d’un dictaphone pour écrire les morceaux à vélo dans les rues de Paris. «Je dédie cet album aux passants qui font de la ville un trésor d’inspiration de chaque instant.»

Virginie Daïdé : Saxophone et composition / Tony Rabeson : Batterie / Thomas Posner : Contrebasse / Paul Anquez : Piano

Le Prisme 2 Allée du Théâtre 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France

