VIRGINIE DAÏDÉ QUARTET, La Grange de la Tremblay, Bois-d’Arcy

VIRGINIE DAÏDÉ QUARTET Jeudi 19 février, 21h00 La Grange de la Tremblay Yvelines

Début : 2026-02-19T21:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T21:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:00:00+01:00

Virginie Daïdé est saxophoniste et compositrice. L’artiste tourne depuis deux ans avec son quartet, formé du pianiste Paul Anquez, de Thomas Posner à la contrebasse et Tony Rabeson à la batterie.

Puisant son inspiration des grands musiciens de l’histoire du jazz, Virginie insuffle sa musique avec une touche moderne. Son approche unique, une expérimentation intrépide et une profonde musicalité la distinguent.

Le dernier opus de son quartet While we’re strollin’ est à écouter sans modération !!!

La Grange de la Tremblay rue du Parc, 79390 Bois-d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France

