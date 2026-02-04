À vélo, dictaphone en main, elle a arpenté la ville pour écrire les morceaux de son troisième album While We’re Strollin, dédié aux passants qui font de la ville « un trésor d’inspiration à chaque instant ».

Sur scène, accompagnée de son quartet, elle transforme ce voyage en musique et transporte le public au cœur de ses déambulations urbaines.

Virginie Daïdé / saxophone

Paul Anquez / piano

Thomas Posner / contrebasse

Tony Rabeson / batterie

Virginie Daïdé, saxophoniste inventive et passionnée, nous invite à découvrir Paris à travers son regard !

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



