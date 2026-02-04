Virginie Daïdé Quartet ‘While We’re Strollin’ JASS CLUB PARIS Paris

Virginie Daïdé Quartet ‘While We’re Strollin’ JASS CLUB PARIS Paris

Virginie Daïdé Quartet ‘While We’re Strollin’ JASS CLUB PARIS Paris vendredi 20 mars 2026.

À vélo, dictaphone en main, elle a arpenté la ville pour écrire les morceaux de son troisième album While We’re Strollin, dédié aux passants qui font de la ville « un trésor d’inspiration à chaque instant ».

Sur scène, accompagnée de son quartet, elle transforme ce voyage en musique et transporte le public au cœur de ses déambulations urbaines.

Virginie Daïdé / saxophone

Paul Anquez / piano

Thomas Posner / contrebasse

Tony Rabeson / batterie

Virginie Daïdé, saxophoniste inventive et passionnée, nous invite à découvrir Paris à travers son regard !
Le vendredi 20 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-20T22:30:00+01:00
fin : 2026-03-20T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-20T21:30:00+02:00_2026-03-20T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire