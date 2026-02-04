Virginie Daïdé Quartet ‘While We’re Strollin’ JASS CLUB PARIS Paris
Virginie Daïdé Quartet ‘While We’re Strollin’ JASS CLUB PARIS Paris vendredi 20 mars 2026.
À vélo, dictaphone en main, elle a arpenté la ville pour écrire les morceaux de son troisième album While We’re Strollin, dédié aux passants qui font de la ville « un trésor d’inspiration à chaque instant ».
Sur scène, accompagnée de son quartet, elle transforme ce voyage en musique et transporte le public au cœur de ses déambulations urbaines.
Virginie Daïdé / saxophone
Paul Anquez / piano
Thomas Posner / contrebasse
Tony Rabeson / batterie
Virginie Daïdé, saxophoniste inventive et passionnée, nous invite à découvrir Paris à travers son regard !
Le vendredi 20 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-20T22:30:00+01:00
fin : 2026-03-20T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-20T21:30:00+02:00_2026-03-20T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire