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AGENDA · Dannemarie

Virginie Schaeffer en concert Dannemarie

samedi 10 octobre 2026 · Dannemarie

Virginie Schaeffer en concert Dannemarie

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
2 rue des Jardins
Ville
68210 Dannemarie
Département
Haut-Rhin
Tarif

Dannemarie

Virginie Schaeffer en concert

2 rue des Jardins Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Un concert réunissant le Rock et le Folk.
Concert Rock & Folk de Virginie Schaeffer, avec ses musiciens.
Au programme : Bob Dylan, Dolly Parton, Shania Twain, U2 et tant d’autres ! Venez chanter avec nous ce répertoire indémodable avec une équipe de musiciens exceptionnels (Basse, batterie, piano, violon, saxophone) !   .

2 rue des Jardins Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 03 20 83  foyerculture@gmail.com

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English :

A concert that brings together rock and folk.

L’événement Virginie Schaeffer en concert Dannemarie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau

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