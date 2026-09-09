Virginie Schaeffer en concert Dannemarie
samedi 10 octobre 2026 · Dannemarie
Informations pratiques
Dannemarie
Virginie Schaeffer en concert
2 rue des Jardins Dannemarie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 22:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Un concert réunissant le Rock et le Folk.
Concert Rock & Folk de Virginie Schaeffer, avec ses musiciens.
Au programme : Bob Dylan, Dolly Parton, Shania Twain, U2 et tant d’autres ! Venez chanter avec nous ce répertoire indémodable avec une équipe de musiciens exceptionnels (Basse, batterie, piano, violon, saxophone) ! .
2 rue des Jardins Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 03 20 83 foyerculture@gmail.com
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English :
A concert that brings together rock and folk.
L’événement Virginie Schaeffer en concert Dannemarie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du Sundgau
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