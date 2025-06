Viril(e.s) 11 avignon Avignon 5 juillet 2025 16:20

Viril(e.s) 5 – 24 juillet 11 avignon Vaucluse

invitation professionnelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T16:20:00 – 2025-07-05T17:35:00

Fin : 2025-07-24T16:20:00 – 2025-07-24T17:35:00

VIRIL(E.S)

MARIE MAHE / DTM 9.4

Vous croyez que c’est ça? Qu’on est obligé de répéter ce que nos parents ont répété?

Capucine, Garance, Justine, Mégane et Sofia surgissent sur scène avec une vérité brute. Cuisinière, chanteuse, danseuse de hip-hop, joueuse de tennis, archiviste de mode, elles brisent les silences et déterrent l’intime. Une à une, puis ensemble, elles fracassent les tabous de manière drôle et décalée.

TU M’AS FAÇONNÉ À TON IMAGE. ET JE SAIS QUE TU T’EN RENDAIS PAS COMPTE. MAIS MAMAN, TU ES LÀ, CLAIREMENT, ENFIN, TU ES LÀ QUOI, MAMAN, TU ME SUIS. ET JE ME SURPRENDS AUJOURD’HUI À AVOIR LES MÊMES GESTES, LES MÊMES TICS QUE TOI. ET C’EST POUR CA QUE JE NE VEUX PAS AVOIR D’ENFANTS, PARCE-CE QUE J’AI TROP PEUR DE TE RESSEMBLER.

Co production Théâtre 13 avec les soutiens de la Ville de Paris, de l’ADAMI, du Fond d’Insertion pour jeunes comédiens de l’ESAD-PSPBB, de l’ESCA, du Studio Théâtre d’Asnières, du JTN, de la SACD, de la SPEDIDAM et du Théâtre Studio d’Alfortville.

Marie Mahé est lauréate du Prix Théâtre 13 et du Fonds SACD Théâtre.

+ d’infos

https://www.11avignon.com/fr/virile-s

11 avignon 11 boulevard raspail Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « camille.2c2bprod@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 78 38 19 »}] [{« link »: « https://www.11avignon.com/fr/virile-s »}]

Cie DTM 9.4 / Marie Mahé virilité féminisme

DR