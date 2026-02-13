Virtual Coffee Break, Limoges, Limoges
Virtual Coffee Break 10 mars – 19 mai, certains mardis Limoges Haute-Vienne
Réservé aux personnels de l’Université de Limoges
Début : 2026-03-10T09:00:00+01:00 – 2026-03-10T10:00:00+01:00
Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T10:00:00+02:00
Dans le cadre de l’Alliance EUPeace, les centres de langues des universités de Marburg, Limoges et Pilsen West Bohemia ont le plaisir de vous inviter à participer à des pauses-café virtuelles en anglais, organisées de 9h00 à 10h00 aux dates suivantes :
mardi 10 mars
mardi 24 mars
mardi 7 avril
mardi 21 avril
mardi 5 mai
mardi 19 mai
Ces rencontres conviviales sont ouvertes à tous les personnels des universités membres de l’alliance EUPeace.
Une connaissance de l’anglais de niveau B1 ou supérieur est recommandée.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Madame Fabienne Quennet quennet@staff.uni-marburg.de
Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://webconf.hrz.uni-marburg.de/n/rooms/rcu-tfg-nqs-fr3/join
Join us!