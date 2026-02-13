Virtual Coffee Break, Limoges, Limoges

Virtual Coffee Break 10 mars – 19 mai, certains mardis Limoges Haute-Vienne

Réservé aux personnels de l’Université de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T09:00:00+01:00 – 2026-03-10T10:00:00+01:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T10:00:00+02:00

Dans le cadre de l’Alliance EUPeace, les centres de langues des universités de Marburg, Limoges et Pilsen West Bohemia ont le plaisir de vous inviter à participer à des pauses-café virtuelles en anglais, organisées de 9h00 à 10h00 aux dates suivantes :

mardi 10 mars

mardi 24 mars

mardi 7 avril

mardi 21 avril

mardi 5 mai

mardi 19 mai

Ces rencontres conviviales sont ouvertes à tous les personnels des universités membres de l’alliance EUPeace.

Une connaissance de l’anglais de niveau B1 ou supérieur est recommandée.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Madame Fabienne Quennet quennet@staff.uni-marburg.de

Limoges 87000 Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://webconf.hrz.uni-marburg.de/n/rooms/rcu-tfg-nqs-fr3/join »}] [{« link »: « mailto:quennet@staff.uni-marburg.de »}] https://webconf.hrz.uni-marburg.de/n/rooms/rcu-tfg-nqs-fr3/join

Join us!