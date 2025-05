Virtual Saga de la Compagnie Caravan Lanterna Magica – Derrière l’hôtel de ville Martigues, 29 mai 2025 21:40, Martigues.

Virtual Saga de la Compagnie Caravan Lanterna Magica Du jeudi 29 au samedi 31 mai 2025 de 21h40 à 22h30. Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Première mondiale à Martigues ! Danse aérienne, musique et projections vidéo sur une goélette à voile de 16 mètres, Ombrazee. Musique et paroles en français et en anglais. Prix libre et conscient. Sur le quai d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Virtual Saga est un spectacle acrobatique et de vidéoprojection sur la goélette à voile Ombrazee. Une ère future virtuelle ou naturelle ?

Virtual Saga présente la fable d’un capitaine de dirigeable Steam Punk et de son équipage héroïque de jeunes orphelins réfugiés…



À propos

La Caravan Stage Company est une compagnie de spectacle nomade, qui a d’abord tourné dans des chariots tirés par des chevaux de 1970 à 1992, se produisant sur les chariots à l’intérieur d’une tente tendue unique, puis sur un navire-théâtre construit sur mesure, AMARA ZEE, de 1993 à 2024, les spectacles étant présentés sur le navire et sur la terre devant le navire, et maintenant sur une goélette à voile, avec des présentations d’animation, de musique et d’artistes en direct, la Caravan Lanterna Magica.



La raison d’être de ces lieux inhabituels qu’est la Caravane est de créer un environnement attrayant et séduisant afin d’attirer un public populaire, non traditionnel et diversifié pour qu’il assiste à une représentation de théâtre original dont le contenu résonne dans les rêves et les angoisses des peuples et des espèces qui peuplent cette planète… maintenant ! Les spectacles de la Caravane sont une mosaïque de personnages, de musique, de poésie, de danse, d’aériens, de vidéo et d’effets de lumière, dans un tissage continu d’éléments et de médiums pour générer un environnement à la fois surréaliste et évocateur. .

English :

A world premiere in Martigues! Aerial dance, music and video projections on a 16-metre sailing schooner, Ombrazee. Music and lyrics in French and English. Free and conscious price. On the Quai d’Honneur at the Hôtel de Ville.

German :

Weltpremiere in Martigues! Lufttanz, Musik und Videoprojektionen auf dem 16 Meter langen Segelschoner Ombrazee. Musik und Texte in Französisch und Englisch. Preis frei und bewusst. Auf dem Ehrenkai des Rathauses.

Italiano :

Una prima mondiale a Martigues! Danza aerea, musica e proiezioni video su una goletta a vela di 16 metri, Ombrazee. Musica e testi in francese e inglese. Prezzo libero e consapevole. Sul Quai d’Honneur dell’Hôtel de Ville.

Espanol :

¡Estreno mundial en Martigues! Danza aérea, música y proyecciones de vídeo sobre una goleta de vela de 16 metros, Ombrazee. Música y letra en francés e inglés. Precio libre y consciente. En el Quai d’Honneur del Hôtel de Ville.

